Назван возможный топ-кандидат на пост главы Еврокомиссии Euractiv: социалисты Европарламента хотят видят главой Еврокомиссии премьера Финляндии Санну Марин

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Санна Марин

Издание Euractiv со ссылкой на инсайдеров сообщило, что в социал-демократической фракции Европарламента хотят видеть на посту главы Еврокомиссии действующего премьер-министра Финляндии Санну Марин. По словам источников внутри фракции, Марин может стать топ-кандидатом на должность главы высшего органа исполнительной власти ЕС, благодаря репутации, не запятнанной скандалами, и в связи с позицией по конфликту на Украине.

В парламенте и Брюсселе в целом Марин считается исключительной политической суперзвездой, не затронутой скандалами, а также популярной за пределами страны, особенно из-за ее заявлений об Украине, — сказал неназванный источник, близкий к социалистам внутри комиссии.

Сама Марин при этом никак не комментирует эти слухи. Найдет ли она интересным это предложение, станет известно после выборов 2 апреля.

В декабре Марин заявляла, что сейчас Европа недостаточно сильна без участия Соединенных Штатов в вопросах обороны и оборонной промышленности. В том числе она имела в виду поставки военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. На прошедшем на этой неделе Давосском форуме Марин заявила, что раннее вступление Украины в НАТО могло бы предотвратить сегодняшний конфликт.