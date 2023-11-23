Назван возможный союзник России в НАТО Журналист Репке назвал кандидата на пост главы Нидерландов Вилдерса союзником РФ

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герт Вилдерс

Кандидат на пост главы Нидерландов Герт Вилдерс может стать одним из важнейших союзников России в НАТО, заявил на своей странице в социальной сети Twitter (X) немецкий журналист Юлиан Репке. Он опубликовал фотографию политика, посетившего Москву в 2018 году. По мнению журналиста, в сложившейся ситуации президенту РФ Владимиру Путину «нужно лишь сидеть сложа руки».

Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится, — написал журналист.

В парламентских выборах в Нидерландах принимают участие 26 политических партий, крупнейшей из которых является либерально-консервативная «Народная партия за свободу и демократию». Вилдерс же возглавляет крайне правую Партию свободы (PVV). По данным эксит-поллов, это объединение набирает 35 мест в парламенте страны, для получения большинства мест ей необходимо получить 76 мест.

Как сообщалось ранее, новым президентом Аргентины стал либертарианец Хавьер Милей, выступающий за укрепление отношений с Россией. Как утверждает советник нового главы государства Диана Мондино, Аргентина не планирует разрывать отношения с Москвой, несмотря на несогласие Милея с ее политикой.