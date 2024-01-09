Назван возможный преемник Мишеля, против которого «будет трудно выступить» FT: бывший премьер Италии Драги может занять пост главы Евросовета

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Пост главы Евросовета может занять бывший премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает британская газета Financial Times (FT). Со ссылкой на источники среди европейских чиновников и дипломатов газета отмечает, что у 76-летнего претендента есть все шансы стать преемником нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Драги — это такая фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли [в ЕС] его реально поддержать, — отметила директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

По поводу желания самого Драги занять этот пост у газеты нет однозначных сведений. Точчи считает, что политик не откажется от должности, если его попросят ее занять. При этом предпринимать какие-либо самостоятельные усилия для этого он не станет. Тем временем другой источник, близкий к экс-премьеру Италии, уверяет, что политик совсем не претендует ни на одну из ключевых позиций ЕС.

Мандат нынешнего главы Евросовета Шарля Мишеля завершается 30 ноября 2024 года. Однако он заявил об участии в летних выборах в Европарламент, из-за чего оставит нынешний созыв. В случае досрочного прекращения полномочий и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС. Этим политиком будет Виктор Орбан.