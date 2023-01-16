Назван вероятный кандидат на пост главы Минобороны ФРГ Политолог Рар заявил, что новым министром обороны Германии вновь станет женщина

Фото: Leon Kuegeler/photothek.de/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

Главой министерства обороны ФРГ должна опять стать женщина из партии СДПГ, поскольку все посты в правительстве четко распределены между правящими коалициями, объяснил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, вместо подавшей в отставку Кристины Ламбрехт не может прийти мужчина в эпоху «феминистской внешней политики», которую провозгласили в стране.

Большого выбора у канцлера нет, он связан руками и ногами «консенсусом» и «квотами», установленными между тремя правящими партиями в правительственном договоре. На смену Ламбрехт не может прийти мужчина в эпоху «феминистской внешней политики», которую провозгласили в Германии. Над немецкой армией должна опять стоять женщина, — подчеркнул Рар.

Политолог отметил, что со стороны США и немецких партнеров по НАТО будет осуществляться давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с требованием заменить Ламбрехт на «женщину-ястреба», которая более жестко проводила бы политику вооружения Украины.

Шольц дорожит своим имиджем, который стремительно падает. Он ищет подходящую кандидатуру, которая бы удовлетворила запросы воинствующих немецких СМИ, — добавил Рар.

16 января Ламбрехт отправила прошение об отставке на имя канцлера Германии Шольца. Политик занимала пост министра обороны с декабря 2021 года. За сутки до отставки в квартире министра произошел пожар из-за загоревшегося рождественского венка.

Ранее журнал Spiegel писал, что пост нового министра обороны ФРГ получит сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайл, который является сторонником дипломатии и переговоров для урегулирования конфликта на Украине. В материале отмечалось, что после возможной отставки Ламбрехт канцлеру ФРГ нужен человек с большим политическим боевым весом. Бывший военный комиссар ВС ФРГ Ханс-Петер Бартельс подчеркнул, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.