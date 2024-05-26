Назван «стильный королевский близнец» Меган Маркл Dailymail: Бессетт-Кеннеди стала иконой стиля в 1990-х годах и вдохновила Маркл

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Меган Маркл

Модный публицист Кэролин Бессетт-Кеннеди, которая была супругой Джона Ф. Кеннеди — младшего, стала иконой стиля и любимицей публики в 1990-х годах, до такой степени, что соперничала с принцессой Дианой. Поэтому она стала «стильным королевским близнецом» Меган Маркл и источником вдохновения для герцогини Сассекской, передает Dailymail.

В частности, Меган часто копирует наряды Бессетт-Кеннеди. Например, также, как и она, надевает свободные мужские рубашки и заправляет края в юбку. Как предполагают сторонники герцогини, она «направляется в Белый дом» после своего президентского визита в Нигерию с принцем Гарри, поэтому старается понравиться людям.

Ранее бывшая супруга канадского премьер-министра Софи Трюдо холодно высказалась о Меган Маркл. Некогда дружившая с женой принца Гарри Трюдо отметила, что они лишь поверхностно знакомы с герцогиней Сассекской, хотя Трюдо приезжала к Маркл в Монтесито. Герцогиня Сассекская тогда рассказывала, что они вместе пили вино и веселились, пока дети играли в бассейне.

До этого стало известно, что Меган Маркл отправила матери модели Ким Кардашьян предпринимательнице Крис Дженнер подарочную корзину с «мусорным» клубничным джемом и «гнилыми» лимонами ее недавно запущенного бренда. Маркл в марте объявила о запуске нового бренда, который будет продавать товары для дома и «образа жизни». Она отметила, что планирует продавать клубничное варенье и мед ограниченным тиражом.