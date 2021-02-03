Назван срок выхода «Спутника V» на рынок Европы

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Уже в марте 2021 года российский препарат «Спутник V» могут одобрить для вакцинации европейцев. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Сначала контролирующие органы Европы должны ознакомиться с прививкой и выдать ей допуск.

Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может начало марта, — сообщил Дмитриев в интервью «России 1».

«Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи летом 2020 года, был первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Её одобрили уже в десятках стран, включая Белоруссию, Аргентину, Сербию, Туркмению, Венгрию, ОАЭ, Иран, Армению и другие страны. В данный момент препарат проходит процедуру преквалификации Всемирной организации здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России. В этом признался немецкий журналист.

В ближайшие три месяца большая часть россиян (49%) планирует сделать прививку от коронавируса, 2% уже прошли вакцинацию.