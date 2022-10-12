Назван срок устранения утечки на нефтепроводе «Дружба» В Германии отвели до десяти дней на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба»

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Утечка на нефтепроводе «Дружба» может быть устранена в срок от двух до десяти дней, сообщил министр экономики германского региона Йорг Штайнбах. Он отметил, что поставки по трубопроводу не находятся под угрозой, передает РИА Новости.

Прогнозы в настоящее время основаны на сроках от двух до трех или даже до десяти дней. В настоящее время поставки не находятся под угрозой, — сказал Штайнбах.

По трубопроводу «Дружба» нефть поставляется из России в Европу. Магистраль берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на две нитки: северную — по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южную — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Разгерметизацию на нефтепроводе обнаружили в 70 километрах от Плоцка 12 октября. Местный оператор Pern сообщил, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер позднее сообщил, что возможной причиной утечки нефти является случайное повреждение. По его словам, нет оснований полагать, что разгерметизация произошла из-за саботажа.