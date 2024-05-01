Назван срок поставки первых истребителей F-16 на Украину Представитель ВС Украины Евлаш: F-16 поступят в страну после Пасхи

Фото: defense.gov

Первые истребители F-16 поступят на Украину после Пасхи, заявил представитель воздушных сил страны Илья Евлаш в эфире «Ранок. LIVE». Он отметил, что ВС не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.

Конечно, мы не загадываем все эти сроки — уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят. Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить, — сказал Евлаш.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что страны коллективного Запада передадут Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По его данным, пять групп украинских летчиков сейчас проходят обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции.

Военный эксперт Александр Шарковский ранее предположил, что украинские пилоты, прошедшие обучение на американских истребителях F-16, начнут летать на боевые задания с аэродромов в Польше и Румынии (обе страны — в НАТО). Он не исключил, что в кабинах F-16 окажутся не граждане Украины, а ветераны боевых действий в Ираке из США.