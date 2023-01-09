Назван срок первого полета франко-немецкого истребителя шестого поколения Первый полет прототипа истребителя FCAS/SCAF наметили на 2029 год

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Первый полет истребителя, разрабатываемого в рамках авиакомплекса шестого поколения FCAS/SCAF (Future Combat Air System), состоится до 2030 года, передает EADaily. Ведущая роль в проекте истребителя отведена французской Dassault Aviation, заявил глава компании Эрик Траппье. Он отметил, что сейчас проект контролирует Франция, и глобальной системой между разными платформами занимается Airbus, при этом продолжаются переговоры с немецкими партнерами.

Я считаю, что мы сможем для начала обеспечить первый полет прототипа до 2030 года, в 2029 году. Он будет призван продемонстрировать возможности истребителя, — сказал глава Dassault Aviation.

Переговоры с немецкими партнерами еще продолжаются, но стороны уже пришли к ряду соглашений, заявил Траппье. Ключевым вопросом является сохранение равного положения подрядчиков, указал он.

Французские СМИ сообщали о подписании соглашения по подготовке опытного образца FCAS/SCAF в декабре 2022 года. По данным газеты La Tribune, Минобороны Франции заключило контракт на фазу программы 1B с компаниями Dassault Aviation, Airbus Defense and Space, Indra и Eumet — совместным предприятием французской Safran и немецкой MTU Aero Engines. Стоимость работ оценивалась в 3,2 млрд евро.

Авиакомплекс включает семь компонентов, ключевым является истребитель шестого поколения. Также в его состав входят перспективная система авиавооружений, новейшие двигатель и беспилотники, датчики и облачная сеть хранения данных. Программу приостановили в 2020 году на научно-исследовательском этапе 1A, к фазе 1B планировали приступить в начале 2021-го, но сроки сдвинули из-за затянувшихся переговоров между правительствами Франции и ФРГ. Концепт истребителя впервые представили в ноябре 2017 года на выставке International Fighter.