Назван состав экипажа упавшего в Балтийское море самолета На борту упавшего в Балтийское море самолета был владелец авиакомпании Quick Air с семьей

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Самолет Cessna 551

На борту частного самолет Cessna, упавшего в воскресенье, 4 августа, в Балтийское море, находились владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн, его жена, двое детей, а также две собаки, пишет Diario de Sevilla. Издание отмечает, что Гриземанн сам пилотировал самолет, который направлялся в сторону Германии.

По данным журналистов, семья обычно летала из испанского аэропорта Херес в Кельн, где базируется авиакомпания Quick Air. В этот раз вскоре после взлета Гриземанн сообщил о проблеме с давлением в кабине пилота. С того момента, как самолет оказался над Балтийским морем, его местоположение перестало быть доступно.

Узнав о ситуации, на помощь пилоту вылетели истребители НАТО. Они обнаружили летательное судно Cessna, но пилоты не смогли различить никого в салоне. Пилот вылетевшего позднее датского истребителя F-16 стал свидетелем крушения самолета у берегов Латвии.

Сообщение о крушении самолета появилось накануне вечером. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии. По информации Reuters, Cessna дважды менял курс: в Париже и Кельне. По версии немецкого агентства DPA, пилот потерял сознание в полете, что и послужило причиной крушения.