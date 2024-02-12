Назван победитель второго тура президентских выборов в Финляндии Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии, сообщила пресс-служба Минюста Финляндии. Он лидирует с 51,6% голосов.

Его оппонент, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто, получил 48,4% голосов. Он уже признал поражение. Уточняется, что явка избирателей на выборы составила 67,6%.

По данным ведомства, за Стубба в первом туре проголосовали 27,2% избирателей, а за Хаависто — 25,8%. Третье место занял спикер парламента Юсси Халла-ахо с результатом в 19%. Поскольку ни один из кандидатов не перешел порог в половину отданных голосов, было решено провести второй тур выборов.

Ранее оба политика высказали разные точки зрения относительно того, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина в случае его поздравления с избранием на пост президента. Если Стубб ответил категорическим отказом, то Хаависто согласился принять звонок из вежливости.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что проживающим в Финляндии россиянам не следует давать двойное гражданство. По его мнению, финский паспорт вообще не стоит давать гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов.