Назван объём замороженных российских активов в Нидерландах

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Киев намерен создать структуру обмена информацией с РФ о пленных и погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Её слова приводит ТАСС.

В дальнейшем мы создадим что-то вроде обменного фонда и через структуры МККК, который будет выступать нейтральным посредником, будем предоставлять информацию противоположной стороне, — рассказала она в ходе брифинга. По словам...