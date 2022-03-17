Назван объём замороженных российских активов в Нидерландах
Глава ЦБ Нидерландов Кнот назвал объём замороженных российских активов в Нидерландах
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:13, 18 марта 2022
Фото: Sina Schuldt/dpa/Globallookpress
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Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что объём российских активов, замороженных властями страны, вырос до 200 миллионов евро. До этого руководство страны сообщало о заморозке шести миллионов евро в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов. Глава ЦБ отметил, что эта цифра продолжит расти, сообщает РИА Новости.
Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 миллионов евро, — заявил Кнот.
Доступ к российским активам был заморожен после вступления в силу первого пакета санкций со стороны Евросоюза 24 февраля.
Палата представителей США ранее одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закон сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии.
Отмечается, что решение американских политиков связано с действиями России на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты.