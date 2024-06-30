Назван новый статус Марин Ле Пен в Нацсобрании Франции BFMTV: Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Нацсобрания Франции

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марин Ле Пен

По итогам голосования в округе Энен-Бомон глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Национального собрания, куда она баллотировалась, сообщил телеканал BFMTV. Пока данные о числе избранных в первом туре депутатов не публиковались. Всего их должно быть 577.

Марин Ле Пен заявила, что французы «практически уничтожили блок Макрона», но партии нужно абсолютное большинство. По ее словам, Джордан Барделла через восемь дней должен стать премьер-министром страны. Она призвала сограждан проявить активность во втором туре, назначенном на 7 июля.

30 июня 2024 года в стране возродилась надежда. 7 июля мобилизуйтесь, чтобы народ победил, — сказала она.

Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» с результатом 32,2% лидирует в первом туре выборов в парламент Франции, следует из предварительных итогов голосования, которые приводит МВД страны. На втором месте находится коалиция левых «Новый народный фронт», набрав 29,1% голосов. Фракция президента Франции Эммануэля Макрона «Ренессанс», предварительно, заняла третье место. Партии французского лидера пока удалось собрать 21,5% голосов.

9 июня Макрон объявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Он согласился с тем, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, «защищающих Европу».