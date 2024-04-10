Назван новый союзник России в Европе Al Khaleej: Словакия перестала быть партнером Украины и превратилась в друга РФ

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Пеллегрини (в центре), избранный президентом Словакии

Избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии означает, что Россия приобретет нового союзника, пишет Al Khaleej. Авторы материала напомнили, что тот является противником оказания помощи Киеву. Кроме того, он свободно владеет русским языком, сказано в статье.

У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе. Таким образом, европейские страны, США и Украина получили новый политический удар в своих отчаянных попытках получить политическую, военную и финансовую поддержку для Киева, — отметили журналисты.

Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо отметил, что Запад может наказать Словакию за избрание президентом социал-демократа Петера Пеллегрини, который выступает за скорейшее достижение мира на Украине. По его мнению, Еврокомиссия способна приостановить выплаты из фондов в страну.

До этого обозреватель Washington Post Ишан Тхарур писал, что конфликт на Украине привел к расколу между правительствами Словакии и Чехии. Противоречия между странами он назвал беспрецедентными. Он считает, что возникшее напряжение между лидером Чехии Петром Фиалой и его словацким коллегой Петером Пеллегрини связано с внутриполитической борьбой. Критическая масса электората в обеих странах скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации конфликта.