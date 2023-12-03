Назван новый «лучший друг» Зеленского на Западе The Guardian: Шольц стал новым «лучшим другом» Зеленского

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Канцлер ФРГ Олаф Шольц стал новым «лучшим другом» президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Guardian. По информации издания, в настоящее время именно он возглавляет усилия по поддержке Киева. Газета отмечает, что прежде таким человеком для Украины был бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Шольц, что примечательно, теперь возглавляет усилия Запада по удержанию Украины на плаву. Германия — новый лучший друг Украины, — говорится в сообщении.

Издание добавляет, что нынешний премьер Британии Риши Сунак не смог наладить стабильную поддержку Украины. В то же время в Германии заявили, что в 2024 году ВСУ будут проспонсированы на €8 млрд.

Ранее Шольц сообщил, что финансовые проблемы в Германии не являются поводом для прекращения поддержки Украины. По его словам, Берлин намерен делать все, чтобы сохранить сплоченность в стране. Общий объем помощи Германии уже превысил €25 млрд. Это сделало ФРГ вторым поставщиком вооружения на Украину после США.

До этого журналист Дэвид Экс заявил, что поставки вооружения на Украину бессмысленны, пока в стране нет способных офицеров. По его словам, грамотное руководство «не фигурирует» в списках обещанной помощи, объемы которой тем не менее превышают миллиарды долларов.