Назван необычный симптом «омикрона» у детей

У детей, заразившихся штаммом «омикрон» коронавируса одним из симптомов может стать сыпь. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил британский врач Дэвид Ллойд. Он также рекомендовал родителям обращать внимание на аппетит и общее самочувствие своих чад.

По словам медика, в симптомах детей и взрослых, заразившихся «омикроном», существуют некоторые различия.

Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь, — заявил Ллойд.

По словам медика, небольшие группы пациентов с COVID-19 всегда сталкивались с разного рода высыпаниями, однако в случае с «омикроном» с «необычной сыпью» сталкивается до 15% детей с новым штаммом коронавируса.

Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные, — резюмировал врач.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность» из-за высокой заразности, а также из-за предположительно имеющейся способности обходить иммунитет к инфекции. Президент Владимир Путин призвал готовиться к любому варианту распространения нового штамма. Он поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с ним.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у четырёх вернувшихся в Россию из ЮАР туристов. Медики выясняют, каким штаммом они заразились. Все путешественники находятся на карантине в подмосковном пансионате «Восход» под наблюдением врачей.