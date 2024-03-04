Раскрыт секретный код, который Бундесвер использует для «защиты» данных Бундесвер защитил файл о прослушке немецких офицеров паролем «1234»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Пресс-служба Минобороны ФРГ опубликовала комментарий главы министерства Бориса Писториуса со ссылкой на ресурс NextCloud, где «защитила» файл с помощью пароля «1234», обратил внимание Bild. В аудиозаписи шла речь о разговоре немецких офицеров, перехваченном Россией.

Отмечается, что пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам. Файл «защитили» с помощью пароля, но при этом написали его прямо под ссылкой.

До этого Писториус заявил, что на записи с участием немецких офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, не шла речь о конкретном планировании удара. Он также добавил, что высокопоставленные военные лишь обсуждали различные сценарии и это не означает «зеленого цвета» в вопросе передачи Украине ракет Taurus.

Публикацию перехваченного разговора он также назвал частью информационной войны России. Вместе с тем министр добавил, что ему пока что не известно о каких-либо других утечках, а информация, упомянутая во время разговора офицеров, не была предназначена для широкой общественности. Вопрос кадровых перестановок после инцидента министр обсуждать не стал, добавив, что ждет результатов расследования.