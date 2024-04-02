Назван инициатор чисток в окружении Зеленского «Страна.ua»: кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Кадровые перестановки в руководстве Украине связаны с влиянием главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил политолог Константин Бондаренко, его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Другой источник издания добавил, что это говорит о доверии украинского лидера к Ермаку.

Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов, — считает Бондаренко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Киев отправляет бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг их дальнейшей деятельности после увольнения. Он пояснил, что договоренности на этот счет были заключены заранее.

До этого нынешний главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего вооруженными силами, потому что у него были веские причины. В военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях, при этом приказы президента не обсуждаются, а выполняются, подчеркнул он. В будущем будет обновлен состав Генштаба и других органов военного управления, подтвердил Сырский.