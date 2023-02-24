Назван главный кандидат-тяжеловес на пост генсека НАТО Политолог Оленченко: Джонсон имеет высокие шансы занять должность генсека НАТО

Фото: Boris Johnson/via Globallookpress.com

Борис Джонсон

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон имеет высокие шансы на то, чтобы занять должность генерального секретаря НАТО, заявил в беседе с Lenta.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, экс-главу британского кабмина можно назвать «тяжеловесом», поскольку его кандидатура является наиболее перспективной из-за наличия необходимого политического опыта.

В информационном пространстве называли множество кандидатур на смену Столтенбергу. <...> К Борису Джонсону можно относиться по-разному, но он, безусловно, тяжеловес. Перечисленные же фигуры, не умаляя их достоинства, все-таки скорее регионального, национального масштаба, — сказал Оленченко.

Он отметил, что на пост генсека НАТО рассматриваются такие кандидатуры, как бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Однако, полагает эксперт, они являются фигурами отвлекающего характера.

Ранее Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул, что сейчас Североатлантический альянс крепок как никогда.