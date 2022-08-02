Назван единственный вариант, при котором в Донбассе наступит спокойствие Глава ДНР Пушилин назвал единственный вариант, при котором жители Донбасса смогут жить спокойно

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Единственный вариант, при котором население Донбасса сможет жить спокойно, — это доведение операции по демилитаризации и денацификации Украины до конца, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В интервью RT он отметил, что ВСУ продолжают обстреливать города республики. Войска ДНР продолжат отодвигать противника до тех пор, пока враг не окажется на территории, с которой он не сможет обстреливать Донбасс, подчеркнул Пушилин.

Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города, — заявил Пушилин.

Глава ДНР также рассказал, что для прекращения обстрелов Донецка, Горловки и Макеевки со стороны ВСУ войска республики продолжают натиск на Авдеевку. По словам Пушилина, солдаты добились определенных успехов и сейчас планируют прорвать линию обороны украинской армии.

Занимаются высоты, которые позволяют подразделениям двигаться дальше. Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок, — отметил глава ДНР.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что военные республики предложили солдатам ВСУ, которые находятся в Авдеевке, добровольно сложить оружие. Он отметил, что донецкие силовики настроили радиоволну, по которой они передали украинским бойцам сообщение с призывом сдаться. По словам Безсонова, это «последний шанс» военнослужащих Украины сохранить себе жизнь.