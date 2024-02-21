Назван единственный способ восстановить экономику Украины Медведчук: восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с РФ

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Виктор Медведчук

Восстановить экономику Украины возможно только путем сотрудничества с Россией, заявил украинский политик Виктор Медведчук. По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимы реабилитация украинского экспорта и наращивание производственных мощностей.

Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь с Россией и странами СНГ, — заявил Медведчук.

Он отметил, что украинская экономика как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза всегда была связана с Россией и другими странами СССР, но не с Европой.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за время конфликта с Россией страна потеряла 30% национальной экономики и лишилась 3,5 млн рабочих мест. Кроме того, республика осталась без 20% своей территории, а за рубеж выехали около 10 млн человек.

Кроме того, Шмыгаль заявлял, что Киев хочет продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо», однако для этого необходимы зарубежные инвестиции, в частности японские. По его словам, Украина рассчитывает на технологии и вложения в сферы логистики, энергетики, автомобилестроения, IT и сельского хозяйства.