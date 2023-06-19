«Назревает восстание»: что известно о подготовке свержения Лукашенко Корреспондент The Sunday Times побывал в военизированном лагере в Познани

Фото: Shutterstock

Несколько сотен противников Александра Лукашенко, проходят вооруженную подготовку на территории Польши с целью свержения президента Белоруссии. Об этом сообщила британская The Sunday Times, чей корреспондент побывал в тренировочном лагере в Познани. Об увиденном он рассказал в репортаже под названием «Знакомьтесь, „Хищница“ и „Дедушка“ — белорусы в изгнании, замышляющие заговор против друга Путина». Что известно о подготовке свержения Лукашенко — в материале NEWS.ru.

Что увидел в лагере «изгнанников» корреспондент The Sunday Times

«За бизнес-парком [в Познани] простирается поле, где назревает восстание. Группа изгнанников — электриков и заводских рабочих, молодых и старых — надевают балаклавы, заряжают муляжи штормовых винтовок и пробираются через дебри», — так британский репортер Джек Кловер начинает рассказ о белорусских «партизанах» в польском полесье. Более точная локация, где тренируются белорусские заговорщики, не разглашается.

Журналист приводит беседу с двумя подпольщиками с позывными «Дед» и «Хищница». «Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что уехала играть в пейнтбол, — признается 42-летняя белоруска. — Я приехала сюда, чтобы подготовиться к борьбе за Белоруссию».

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«Дед» уточняет: «Мы пробовали идти мирным путем... Но государство никогда не обретает свободу без крови».

По данным Кловера, с этой «партией добровольцев» проводятся первые занятия, при этом другие группы «тренируются в Польше уже несколько месяцев». «Поставка (размещение на территории соседней страны. — NEWS.ru) Кремлем ядерного оружия [в Белоруссию] не испугала активистов, которые бежали из страны в 2020 году — и готовы умереть за свободу», — пишет репортер.

Фото: Shutterstock Репортер The Sunday Times обнаружил тренировочный лагерь в Польше. По его данным, там проходят подготовку белорусы — противники режима Лукашенко

Кто тренирует белорусских «партизан»

Согласно данным Sunday Times, занятия по боевой подготовке организовала группа BYPOL (в Белоруссии признана террористической). Она состоит из бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые покинули страну в 2020 году после протестов, связанных с переизбранием Александра Лукашенко на пост президентска.

Своей целью организация называет «восстановление демократии в Беларуси во главе с народным лидером Светланой Тихановской и проведение новых президентских и парламентских выборов на основе демократических принципов».

Именно BYPOL взяла на себя ответственность за подрыв с помощью дрона самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ на белорусском военном аэродроме «Мачулищи» 26 февраля 2023 года.

Возможен ли заговор: что говорит белорусский политолог

«Теоретически возможно все. Сейчас появляется множество такой информации. К тому же сам Лукашенко не раз говорил, что в соседних странах готовят белорусских боевиков. Но никакого официального подтверждения этому нет, поэтому все это остается под вопросом, — отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Валерий Карбалевич. — При этом белорусские боевики воюют на Украине в составе ВСУ. Это факт, который не скрывается. Это признают и украинские власти, фамилии этих людей известны, они дают комментарии, многие из них погибли».

При этом собеседник NEWS.ru отметил, что «пока с трудом» представляет сценарий, при котором можно было бы осуществить заговор. «Чтобы какие-то военные подразделения могли продвинуться на территорию Белоруссии, должен быть приказ политического и военного руководства Польши. А это фактически означает военное вторжение страны одного государства на территорию другого. С трудом представляю такую ситуацию, по крайней мере, в обозримом будущем, так как она сильно противоречит международному праву», — отметил Карбалевич.

По мнению политолога, возможность перемен в Белоруссии напрямую связана с исходом боевых действий на Украине. «От успеха российской армии зависит, насколько прочной будет власть Лукашенко. Иначе по „принципу домино“ в очень уязвимом положении может оказаться и белорусская власть. Пока же украинский конфликт не завершен, подобный сценарий я бы рассматривал как очень теоретический», — заключил Валерий Карбалевич.

«Дойти до Минска — утопия»: что говорит белорусский военный

Бывший замминистра обороны Белоруссии Владимир Усхопчик, который обвиняется литовскими властями в организации «путча» в январе 1991 года в Вильнюсе, объяснил NEWS.ru, как устроен механизм охраны госграницы со странами Евросоюза.

«Сколько бы людей они там, в Польше, ни обучали, перспективы у них нет. Система охраны государственной границы в Беларуси отработана уже давно, она действует безотказно. Здесь соединены усилия военной разведки, которая работает по ту сторону границы, и пограничников, за спиной у которых находятся Вооруженные силы страны и другие службы», — рассказал бывший замминистра обороны РБ.

По словам Усхопчика, нынешние диверсанты, как правило, располагают не только современными автоматами, гранатометами, минометами, но и средствами связи. Однако даже если они выдвинутся через белорусскую границу, то встретят более мощный огневой отпор — пограничники все равно будут вооружены лучше.

Фото: Пограничный комитет Беларуси Военные эксперты уверены: белорусские пограничники не пропустят никаких диверсантов извне

«В такое напряженное время тем более все службы задействованы максимально. В пограничной зоне — полное взаимодействие пограничников, спецслужб, военных, милиции, местных органов власти, территориальной обороны и жителей. Если в пограничном селе или в окрестностях увидят незнакомого человека, местные органы об этом сразу узнают!» — заверил собеседник NEWS.ru.

По мнению Усхопчика, диверсанты не смогут пройти даже несколько десятков метров в пограничной зоне и остаться при этом необнаруженными, «а уж дойти до Минска — и вовсе утопия». «Люди проявляют бдительность, они всегда вовремя проинформируют органы правопорядка о подозрительных чужаках», — убежден бывший министр обороны РБ.

Что думает о заговоре Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что в западных странах готовят силовой сценарий смены власти в республике. «Готовятся отряды в Польше, Литве, Чехии для того, чтобы в нужный момент перебросить [их] в Беларусь», — заявлял Лукашенко на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По его словам, в этих странах, а также на Украине «ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране». «Боевики готовятся в Украине. Они „обкатываются“ на фронте. Некоторые погибают там из числа беглых белорусов», — утверждал Александр Лукашенко.

Самым известным формированием белорусов, выступавших на стороне ВСУ, считается «полк имени Кастуся Калиновского». Он был создан в марте 2022 года сначала в виде батальона и собрал разрозненных добровольцев, которые участвовали в боевых действиях с 2014 года. Впоследствии вошел в состав ВСУ, был переименован в «полк имени Калиновского». Численность полка засекречена, но, согласно открытым источникам, он насчитывает сотни человек и является самым большим белорусским подразделением украинских войск.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко заявил, что на Западе готовят силовой сценарий смены власти в Белоруссии

Что пишут поляки

Польские СМИ в понедельник не комментировали сообщения Sunday Times. Зато на российских и белорусских порталах и в соцсетях вспомнили в связи с британским репортажем недавние слова бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшыпчака.

Отставной польский генерал в беседе с телеканалом Polsat 23 мая комментировал попытку прорыва украинских диверсантов в Белгородской области. На вопрос о том, могут ли подобные диверсии произойти на территории Белоруссии, Скшыпчак ответил положительно. «Если украинское контрнаступление будет успешным, то те вооруженные белорусы, которые составляют часть военного потенциала украинской армии, не сложат оружие. Они отправятся в Белоруссию», — предположил польский военный.

Такой сценарий он считает желательным. «Давайте будем готовыми к восстанию в Белоруссии... Мы не должны проспать этот момент», — заявил Скшыпчак. Однако по мнению аналитика из Варшавы, пожелавшего остаться анонимным, из слов генерала нельзя сделать вывод,что власти Польши готовят такое восстание. «Генерал запаса Скшыпчак 20 лет назад, будучи главнокомандующим польских пехотных сил, имел возможность делать какие-то заявления. Хотя, откровенно говоря, польские военные редко выдавали глубокую аналитику. Но с тех пор прошло много времени, к власти пришла партия „Право и справедливость“, и у Скшыпчака давно нет доступа к центру принятию решений в Варшаве. Если бы он что-то и узнал, то узнал бы об этом последним», — полагает собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock Как утверждает британский репортер, белорусских подпольщиков готовят также белорусы — бывшие силовики, покинувшие республику

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