Дипломат Борис Тарасюк назначен новым постоянным представителем Украины при Совете Европы.
Соответствующее решение принял президент страны Владимир Зеленский. Его указ опубликован на сайте главы государства, передаёт
Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы, — гласит он.
До сентября 2019 года эту должность занимал Дмитрий Кулеба. Тарасюк, в свою очередь, раньше являлся депутатом Верховной рады и дважды был главой украинского МИДа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рекомендовала Украине отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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