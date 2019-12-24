https://static.news.ru/photo/606935f0-2662-11ea-87b3-fa163e074e61_660.jpg Борис Тарасюк Фото: CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Дипломат Борис Тарасюк назначен новым постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Соответствующее решение принял президент страны Владимир Зеленский. Его указ опубликован на сайте главы государства, передаёт РИА Новости .

Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы, — гласит он.

До сентября 2019 года эту должность занимал Дмитрий Кулеба. Тарасюк, в свою очередь, раньше являлся депутатом Верховной рады и дважды был главой украинского МИДа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рекомендовала Украине отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».