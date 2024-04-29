Назначен месяц, когда состоится суд над Депардье по делу о домогательствах BFMTV: суд над Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре

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Жерар Депардье

Суд над актером Жераром Депардье пройдет в октябре, информирует телеканал BFMTV, ссылаясь на парижскую прокуратуру. Артист проходит обвиняемым по делу о домогательствах.

По данным прокуратуры, дело будут рассматривать во Франции. В частности, в суде первой инстанции по уголовным производствам.

Ранее адвокат Кристиан Сен-Пале сообщал, что Жерар Депардье покинул комиссариат полиции после многочасового допроса. Звезда французского кино давал показания по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвинили коллеги.

До этого агентство AFP передавало, что французская полиция заключила под стражу Депардье. Известно, что артиста обвинили в сексуальном насилии две женщины.

В насилии и сексуальных домогательствах артиста в разное время обвиняли более десятка женщин. При этом около 50 коллег поддержали Депардье. Среди них Пьер Ришар, Шарлотта Ремплинг, Эмманюэль Сенье и многие другие. Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров осудил женщин, обвинивших французского актера в домогательствах. По его словам, актрисы таким образом хотят добиться от кинозвезды денег и получить внимание прессы.