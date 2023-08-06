Стихия ударила по Словении и Хорватии: фото последствий наводнений

Фото: IMAGO/Zeljko Hajdinjak/Global Look Press

Словения, Дравоград. Последствия ураганов и паводков на дорогах

Выпавшие 3 августа интенсивные дожди вызвали масштабные наводнения по всей Словении. По данным Государственного управления метеорологии, местами выпало до 200 миллиметров осадков. 5 августа СМИ сообщили о четырех жертвах стихии. Пропавшими без вести числятся пять граждан Нидерландов.

В результате наводнений 16 тысяч домашних хозяйств остались без электроснабжения. По словам представителей Управления гражданской обороны Словении, некоторые районы страны полностью отрезаны от транспортных путей, связь с ними осложнена. Около 250 военных были направлены для поддержки сил гражданской обороны и местных пожарных бригад в борьбе с наводнениями и оползнями.

Реки Сава и Мура вышли из берегов, после чего вода дошла до жилых домов. Власти Хорватии решили переселить жителей общины Брдовец в наивысшую часть поселения Ругвицы и в пожарную часть.

Мэр хорватского города Мурско-Средишче Дражен Српак заявил, что для борьбы с затоплениями используются насосы, для ликвидации последствий понадобится еще несколько дней. Есть опасения, что моторы спецсредств не выдержат такой нагрузки, поскольку метеорологи прогнозируют, что дожди продолжатся в ближайшее время.

В Хорватии более 1500 пожарных продолжают работу по устранению последствий ливней. В работе задействованы 498 пожарных машин. Совершено порядка 400 выездов. Сотрудники службы откачивают воду из зданий, строят временные плотины, убирают деревья, а также ветки с дорог.

О том, как спасатели ликвидируют последствия стихии, — в галерее NEWS.ru.