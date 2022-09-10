Бывший корректировщик огня ВСУ рассказал об ударах по городам Запорожья

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Бывший участник «антитеррористической операции» Киева корректировщик огня ВСУ Борис Архипенко рассказал о том, что после начала спецоперации в Донбассе он передавал данные украинским военным о расположении российских военных и техники, пишут «Известия». По его словам, в конце 2019 года он уволился со службы и вернулся в Запорожскую область. После начала СВО с ним связался знакомый Артур, кому он передавал данные о дислокации военных РФ. Впоследствии ВСУ наносили удары по его родному городу, уничтожив многоэтажные дома и автомобили.

Я точно слышал, что были прилеты с Никополя к нам на Консервный, пострадали дома многоэтажные, гаражи, машины, благо люди оттуда уехали, стреляли по церкви, — отметил задержанный мужчина.

ВСУ наносили удары по жилым постройкам из-за того, что наводчики передавали неточные координаты расположения российских военных.

Ранее задержанный на территории Украины корректировщик огня ВСУ из Энергодара Олег Возовитов признал свою вину в передаче данных украинским военным. По его словам, он получил анонимное сообщение в Telegram с призывом «помочь родине» и сообщить координаты передвижения российской военной техники, за что было предложено денежное вознаграждение.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили о задержании по горячим следам корректировщика, наводившего беспилотник-камикадзе ВСУ на здание городской администрации.