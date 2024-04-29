«Наверное, есть другие дела»: Кличко о встречах с Зеленским Кличко признался, что не виделся с Зеленским с начала конфликта на Украине

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко ни разу не виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране, об этом глава столицы рассказал в интервью изданиям медиагруппы Funke. Он предположил, что у главы государства, вероятно, есть другие дела.

К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела, — признался Кличко.

Киевский мэр отметил, что он пытался встретиться с украинским лидером «десятки раз». Кличко уверен, что сегодня от Киева «многое зависит». Он также считает, что правительство Украины недостаточно делает для борьбы с коррупцией в стране, и призвал забыть о политических амбициях в условиях конфликта.

Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит «нет» [недостаточно], — сказал Кличко.

Ранее Зеленский в видеообращении заявил, что киевские власти и американское правительство ведут переговоры об объемах финансовой и военной поддержки Украины. Кроме того, стороны обсуждают совместное производство вооружения на следующее десятилетие.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что участь Зеленского предрешена. Он считает, что скоро многие, включая самих украинцев, начнут сомневаться в легитимности президента страны.