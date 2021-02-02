Навальный вторгся в переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры со своей шведской коллегой Анн Линде, к которой в 2021 году также перешёл пост председателя ОБСЕ. Повестка переговоров вышла насыщенной: стороны обсудили взаимодействие в рамках международной организации и двусторонние вопросы, в которых, по признанию министров, не всё идёт гладко. Так, в Швеции растут опасения по поводу российской военной угрозы, заставляя Стокгольм увеличивать оборонные расходы.

Это уже четвёртый визит Анн Линде в Москву в качестве министра, но первый — в роли председателя ОБСЕ, которым она стала 1 января 2021 года. До поездки в Россию Линде побывала на Украине. В её программу входила встреча с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, президентом Владимиром Зеленским, а также поездка в зону силовой операции в Донбассе — «для оценки ситуации и поддержания усилий по устойчивому урегулированию конфликта». Поэтому украинская тема занимала особое место на её переговорах с Лавровым.

Свобода передвижений граждан Украины на востоке страны остаётся предметом нашей озабоченности, — отметила глава МИД Швеции. — Необходимо сейчас открыть пункты перемещений. Это поможет тысячам гражданских лиц.

Сергей Лавров в свою очередь поздравил коллегу с новой ролью и выразил надежду, что при исполнении функций председателя ОБСЕ ей поможет наследие легендарного премьер-министра Швеции Улафа Пальме. Линде отметила, что неоднократно лично встречалась с Пальме и однажды даже пролила на него кофе.

Наш подход к председательству в ОБСЕ — позиция честного брокера, который будет задействовать все государства-участники, — подчеркнула она. — Мы будем концентрироваться на общих принципах и совместных приверженностях.

После встречи Линде также рассказала, что призвала РФ не выходить из Договора по открытому небу (ДОН), а в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном — вернуться к исполнению обязательств по этому документу со стороны американцев. Лавров ответил, что несмотря на принятое решение о выходе из ДОН, Москва «будет готова рассмотреть ситуацию конструктивно», если США вернутся в рамки соглашения.

Дружелюбная атмосфера переговоров не отменила противоречий между Россией и Швецией, которые встали на повестку дня в последние годы. Так, Линде подняла тему отравления и ареста Алексея Навального, а также силовой разгон протестов. Российский министр в ответ выразил надежду, что Стокгольм объяснит, на каких основаниях шведская военная лаборатория сделала вывод об отравлении Навального «Новичком». Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на рост напряжения между странами в военной сфере.

Мы слышим заявления о так называемой российской военной угрозе, но, к сожалению, все наши предложения о том, чтобы наладить диалог по всем вызывающим озабоченность вопросам остаются без ответа, — подчеркнул глава МИД РФ.

В прошлом году Стокгольм объявил о наращивании военного бюджета на 40%, а также об увеличении количества призывников в армию в два раза. Кроме того, дополнительный контингент был переброшен на остров Готланд, занимающий стратегическое положение в Балтийском море. В числе причин, толкнувших на подобную «игру мускулами», Министерство обороны страны прямо называет попытки России «достигнуть политических целей военными средствами».

Заметно занервничать Швецию заставили события последних лет на востоке Украины, а также участившиеся инциденты в воздухе с участием российской и шведской авиации. В стране даже заговорили о том, чтобы покончить с нейтральным статусом скандинавского государства и присоединиться к НАТО. Однако подобную точку зрения всё ещё не поддерживает большинство шведских граждан.

Двусторонняя повестка, однако, не исчерпывалась проблемными вопросами. Как подчеркнула Анн Линде перед началом переговоров, Швеция ищет области для углублённого сотрудничества с Россией. Они включают в себя темы окружающей среды, глобального потепления, торговли. Последняя, впрочем, заметно просела на фоне пандемии.

Но мировой кризис здравоохранения предоставил двум странам и новые возможности для сотрудничества, например, в области разработки вакцин. Анн Линде заверила, что российские и шведские фармацевтические компании ведут переговоры в этой сфере, однако уклонилась от прямого ответа на вопрос, собирается ли Швеция закупать препараты от коронавируса у России.