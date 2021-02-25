Навальный получил высшую премию Женевского форума по правам человека

https://static.news.ru/photo/dd35901c-775e-11eb-a265-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому политику Алексею Навальному присудили премию мужества (высшую премию) Женевского форума по правам человека и демократии.

18 января в России был арестован политик Алексей Навальный, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

В поддержку Навального уже выступили многие зарубежные политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель, писал NEWS.ru.