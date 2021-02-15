Навальный находился под защитой спецслужб во время пребывания в ФРГ

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Оппозиционный блогер и политик Алексей Навальный с момента прибытия в Германию и до выезда из страны находился под защитой спецслужб. Об этом заявили в правительстве ФРГ в ответ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии».

Алексей Навальный с момента приземления в Германии до своего выезда находился под защитой. С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции, — приводит РИА Новости выдержку из ответа кабмина.

Во время прохождения лечения в клинике Charité в Берлине Навального охраняли полицейские, дежурившие по периметру медучреждения, а также непосредственно у палаты. Российского оппозиционера как личного гостя канцлера Ангелы Меркель в день выезда из страны на автомобиле с проблесковым маячком отвезли прямо к трапу самолёта. Регистрацией на рейс Навального и его супруги занимались сотрудники полиции ФРГ.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Навальный вернулся из Германии в РФ 17 января 2021 года. Сразу же в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН отметили, что оппозиционера задержали за неисполнение требований суда и из-за того, что он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля столичный Симоновский суд заменил условное наказание Навальному на реальный срок в 3,5 года. Блогер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, так как из указанного срока будет вычтен период, когда политик находился под домашним арестом.

Как сообщал NEWS.ru, cупруга российского блогера и оппозиционера Алексея Навального Юлия, по данным СМИ, 10 февраля прибыла в Германию. Однако немецкие ведомства официально не подтвердили её прилёт и отказываются от комментариев.