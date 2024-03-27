Натовский гранатомет обезглавил инструктора ВСУ «РВ»: натовский гранатомет заклинил и оторвал голову инструктору ВСУ

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что инструктор Вооруженных сил Украины лишился головы из-за неисправной техники НАТО. По данным канала, офицер хотел показать военному, как пользоваться гранатометом, но оружие дало осечку, а затем выстрелило ему прямо в голову.

Натовский гранатомет оторвал голову инструктору ВСУ. Натовские РПГ часто заклинивают, говорят украинцы на полигоне, — написали авторы канала.

В феврале украинские военные сообщили корреспонденту французской газеты Le Figaro, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники. Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем состоянии.

Другой офицер пожаловался, что в его подразделении отказались от 10 немецких танков Leopard по причине их негодности. По его словам, техника пришла в изношенном состоянии и только после нескольких месяцев ремонта украинским войскам удалось запустить 12 танков.

Тем временем журналист Лукас Лейрос в публикации для издания InfoBRICS написал, что лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения армией России поставленной Украине военной техники. Он назвал проблемой для лидеров западных стран отсутствие их ожиданий о «столь быстром уничтожении своего вооружения».