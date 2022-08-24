НАТО занялась производством меда Штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на территории четыре улья для производства меда

Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на своей территории четыре улья, говорится в заявлении на сайте Альянса. Отмечается, что это было сделано в рамках участия в европейских экологических проектах, мед продается на благотворительном базаре.

Каждый улей производит порядка 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности. Пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год. Большая часть урожая на сегодня продана на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов, — указывается в заявлении.

Еще весной 2020 года штаб-квартира НАТО разместила пасеку из трех ульев. При этом к концу года удалось собрать 25 килограммов экологического меда. Спустя год объем увеличился до 60 килограммов.