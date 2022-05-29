НАТО «изменит отношение» к России в июне ANSA: НАТО изменит «отношение к России» в рамках новой концепции в июне

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Североатлантический альянс намерен в июне этого года принять в Мадриде усовершенствованную концепцию, в которую будет включен Китай, а также изменено «отношение к России», заявил в интервью агентству ANSA итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало. По его словам, этот документ «перенесет блок в XXI век», чтобы организация смогла учитывать современные угрозы.

В Мадриде будет принята стратегическая концепция, которая введет НАТО в XXI век с учетом всех актуальных вызовов, таких как киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и последствия климатических изменений. Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии, — говорится в сообщении.

Новая «Стратегическая концепция», которую примут в июне, станет восьмой с момента создания НАТО, добавил Тало.

Ранее журналист и историк Анджело Д'Орси заявил в эфире итальянского канала La7, что кризисная ситуация на Украине доказывает, что идет противостояние между НАТО и России. Он подчеркнул, что европейцы стали жертвами собственных санкций.

По словам историка, несмотря на заявления представителей Запада, НАТО — военная организация, которая часто ведет себя агрессивно. Д'Орси привел в пример действия Альянса в Ираке, Ливии, Сирии, а также в Югославии в 1999-м.