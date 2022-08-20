НАТО усилило патрулирование на севере Косово

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Официальные представители миссии НАТО в Косово заявили об усилении патрулирования на севере республики, а также о готовности вмешаться в случае возникновения конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию сербского агентства Tanjug. Отмечается, что полиция Косово усиливает свои позиции на КПП. Так, например, вблизи КПП «Ярине» была установлена наблюдательная вышка.

KFOR усилил свое присутствие на КПП «Ярине» и «Брняк», чтобы улучшить представление о ситуации. Также увеличено патрулирование в том районе. Мы хотели бы заверить всех, что KFOR готов вмешаться, если возникнет необходимость, — сказано в сообщении миссии НАТО.

Основная причина напряжённости в регионе заключается в том, что Приштина с 1 сентября планирует запретить въезд с личными сербскими документами и начать обязательную перерегистрацию автомобилей с выданными Белградом номерами.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Альбин Курти не пришли к соглашению в ходе переговоров в Брюсселе. По его словам, политики договорились продолжить переговоры в ближайшие дни.