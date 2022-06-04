НАТО проведет военные учения в Балтийском море с 5 по 17 июня

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НАТО проведет ежегодные военные учения Baltops в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на латвийское агентство BNC. Участниками мероприятия станут 16 стран, из них 14 — члены военно-политического блока. В военных учениях также примут участие Швеция и Финляндия.

В мероприятии задействуют более 4 тысяч солдат, морских десантников, более 60 самолетов и 40 кораблей различных классов. Учения стартуют в Стокгольме, после чего военные продемонстрируют маневры в Балтийском море и воздушном пространстве региона. Учения планируют завершить в Германии.

Ежегодные учения Baltops проводятся с 1971 года в Балтийском море под руководством ВМС США. В задачи данного мероприятия входит обучение артиллерийскому делу, пополнению запасов в водном пространстве, а также радиолокационному отслеживанию и перехвату вражеских судов.

Ранее Турция решила отменить ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтре о недопуске военных кораблей в Черное море. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уточнил, что в рамках конвенции турецкие власти имеют право в экстренных ситуациях ограничить проход военных кораблей в Черное море.