Стало известно о новой встрече НАТО Главы МИД стран НАТО проведут неформальную встречу в Турции в 2025 году

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НАТО проведет в Турции неформальную встречу министров иностранных дел Альянса в 2025 году, сообщил ТАСС со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. По его словам, инициатива исходила от Анкары.

Мы предложили провести такую встречу. Было принято решение, что неформальная встреча глав МИД государств НАТО пройдет в 2025 году в Турции, — сказал Фидан.

Министр также напомнил о вкладе своей страны в деятельность Альянса. По его словам, Турция на протяжении 72 лет остается важным членом Блока и вносит вклад в дела НАТО «на протяжении всего этого времени». Вооруженные силы Турции активно участвуют в миссиях Альянса, подчеркнул Фидан.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Блок может не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он добавил, что НАТО изучает возможность передать Киеву больше систем Patriot. При этом Столтенберг добавил, что в Альянсе изучат возможность передать Киеву больше систем Patriot. По его словам, члены Блока в ближайшее время должны собрать больше оружия и боеприпасов для Украины.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам встречи с главами иностранных дипмиссий о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украины, если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях. Он утверждает, что в ходе переговоров должны быть учтены интересы Москвы.