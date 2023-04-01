НАТО проведет крупнейшие учения истребителей в июне Минобороны Германии анонсировало крупнейшие учения истребителей НАТО в июне

В июне 2023 года НАТО проведет крупнейшие в своей истории учения истребителей, согласно информации на официальном сайте Вооруженных сил Германии. Министерство обороны ФРГ анонсировало, что маневры продлятся 11 дней и воздушное пространство Германии будет перекрыто. Учения пройдут под руководством немецких Военно-воздушных сил (ВВС).

С 12 по 23 июня 2023 года военные под руководством люфтваффе будут отрабатывать боевые действия в воздушном пространстве Европы, подчеркнули в ведомстве. В учениях примут участие 200 истребителей, другие военные самолеты, а также до 10 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Польша совместно с союзниками по блоку НАТО проведет военные учения в населенном пункте Вистула Спит, который находится близ границы с Калининградской областью России. В учениях примут участие сухопутные и инженерные войска, подразделения военно-морского флота Польши.

Прочие страны НАТО представит одна батальонно-тактическая группировка. Всего в учениях должны принять участие порядка 2500 военнослужащих. Планируется задействовать около 500 единиц техники и вооружения.