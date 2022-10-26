В НАТО призвали Россию продлить зерновое соглашение Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку, сообщает РИА Новости. В ходе совместной пресс-конференции с премьером Румынии Николае Чукэ он обратился к Москве с призывом обеспечить бесперебойные поставки продовольствия нуждающимся в этом странам.

Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом, — заявил Столтенберг.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что перспективы продления зерновой сделки выглядят не слишком оптимистичными. По его словам, часть договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как договоренности по украинскому зерну.

До этого помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что в Вашингтоне не возражают против поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений. На эту сферу санкции США распространяться не будут, сказала она. Донфрид добавила, что у США нет «озабоченностей» касательно экспорта из России зерна или удобрений.