НАТО приняло Украину в партнёрство расширенных возможностей

https://static.news.ru/photo/f3ea35be-acbc-11ea-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATo/facebook.com

Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Я глубоко признателен нашим партнёрам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнёра расширенных возможностей НАТО, — написал министр на своей странице в Twitter.

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Украинские власти провозгласили вступление в НАТО целью внешней политики страны. Бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что для вступления в НАТО Украине нужно достигнуть ряда критериев, что займёт длительное время.

Ранее бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко заявил, что власти Украины могут потребовать от НАТО $200 млрд за участие в Будапештском меморандуме. Документ об отказе страны от ядерного оружия был подписан 26 лет назад. Сенченко считает, что члены НАТО оказались выгодоприобретателями поскольку сократили траты на оборону. По словам экс-депутата, выигрыш НАТО мог составить $1 трлн, а Киев «имеет право» на 20% от этой суммы.

NEWS.ru писал, что Киев предлагает НАТО разработать совместный план по сдерживанию России в Чёрном море.