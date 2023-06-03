Турция по запросу НАТО направит в Косово батальон спецназа

Фото: Caglar Ozturk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4–5 июня по запросу НАТО, сообщило Министерство национальной обороны республики. Анкара отправит на Балканы 65-ю механизированную пехотную бригаду.

После событий в Косово по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, который ранее был выделен силам НАТО для Косово. Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы «Султан Мурат» в Косово 4–5 июня 2023 года, — указано в сообщении.

Обострение ситуации в сербских поселениях на севере Косово и Метохии началось 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в ряде муниципалитетов. Силовики попытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, одержавших победу на выборах, бойкотированных правительством Сербии.

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.