Генсек НАТО Йенс Столтенберг действительно получил от России письмо с предложением ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Документ подразумевает распространить запрет на Европу и на другие регионы, рассказала представитель Альянса Оана Лунгеску.
Мы можем подтвердить, что генеральный секретарь НАТО получил письмо от российских властей, — цитирует сотрудницу ТАСС.
Как писал News.ru, ракеты средней и меньшей дальности, запрещённые ДРСМД, не будут размещены в Европе Россией, пока там не появится аналогичное вооружение Соединённых Штатов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.