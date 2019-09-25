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Бои за курган Саур-Могила в Шахтёрском районе Донецкой народной республики между ополченцами и украинскими военными летом 2014 года практически не представляли стратегической важности. Однако у погибшего главы ДНР Александра Захарченко имелся личный мотив для борьбы за высоту.

Заместитель министра обороны самопровозглашённой республики Сергей Великородный в фильме «Его оплот», опубликованном на YouTube-канале WarDoc, рассказал, что для Захарченко мемориал был важен как память. Из-за того, что там стояла стела,...