НАТО планирует поставку Киеву нескольких систем Patriot Шольц: страны НАТО могут отправить Украине шесть систем Patriot

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS/Global Look Press

Партнеры по НАТО могут отправить Украине еще шесть ЗРК Patriot, помимо поставляемой системы из Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной результатам двухдневного саммита ЕС. По его словам, у Североатлантического альянса есть такая возможность, передает телеканал Phoenix, транслировавший мероприятие.

Мы слышали, что их должно стать семь. Одна — наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно, — подчеркнул немецкий политик.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах союзника ФРГ хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что власти выделят Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигла €1 млрд.