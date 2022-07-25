НАТО отправит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками

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Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками, сообщил в интервью сербской газете Kurir генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в долгосрочной перспективе Альянс поможет Киеву перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО, развить функциональную совместимость и укрепить институты обороны и сферы безопасности.

НАТО будет предоставлять [Украине] всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников, — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставку на Украину 11 систем ПВО IRIS-T SLM. Отмечается, что Киев отправил в Берлин заявку на закупку вооружения в начале июля, на что Министерство экономики ФРГ дало положительное заключение. Экспортное разрешение должны выдавать в ведомстве федерального канцлера, однако за три недели никакого решения там не было принято.