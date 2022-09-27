НАТО обеспокоено истощением запасов оружия Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные из-за Украины запасы оружия

Фото: Brieana E. Bolfing/U.S. Air Force

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами стран альянса по вооружениям обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия, сообщает РИА Новости. Как говорится в распространенном пресс-службой альянса заявлении, глава Альянса призвал пополнять запасы как можно быстрее.

На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее, — указывается в документе.

Президент США Джо Байден ранее официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.