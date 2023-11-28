НАТО не успела завершить прием Швеции в состав Альянса Столтенберг заявил, что надеялся на завершение приема Швеции в НАТО к 28 ноября

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Швеция должна была вступить в состав НАТО к открывающейся 28 ноября встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов Альянса, однако эти ожидания не оправдались, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как сообщает ТАСС, генсек подчеркнул, что данный процесс близится к завершению, так как Турция передала все необходимые документы для ратификации в парламент.

Я ожидал завершения процесса приема Швеции в НАТО к сегодняшней встрече глав МИД. Это не произошло. Но хорошая новость заключается в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал все документы о приеме Швеции для ратификации в парламент, — заявил Столтенберг.

По словам генсека, процесс вступления Швеции в НАТО замедлился из-за задержек со стороны Турции и Венгрии, остальные члены Североатлантического альянса выполнили все необходимые процедуры. Столтенберг подчеркнул, что он намерен добиться от Анкары и Будапешта скорейшей ратификации протокола о членстве Швеции в организации.

Генеральный секретарь НАТО ранее заявил, что Альянс должен быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории. По его словам, членам организации необходимо приложить больше усилий и активизировать военные поставки Киеву.