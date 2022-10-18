В ФРГ заявили, что данных о намерении России применить ядерное оружие нет Министр обороны ФРГ Ламбрехт: у НАТО нет сведений о возможном применении РФ ядерного оружия

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НАТО не располагает сведениями о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, выступая на Берлинском форуме внешней политики, передает ТАСС. Она добавила, что Альянс внимательно следит за всеми передвижениями Вооруженных сил РФ.

Мы, к примеру, очень активно наблюдаем за передвижениями. Чтобы применить ядерное оружие, как правило, нужна другая инфраструктура. <...> В настоящий момент у нас нет таких сведений. Сейчас предстоят учения, но они были запланированы. <...> Мы обмениваемся в НАТО информацией, это очень важно. И, естественно, обдумывается, какие последствия возможны, — сказала Ламбрехт.

По ее словам, России нужно дать ясно понять: применение ядерного оружия станет переходом черты, РФ тогда окажется за пределами всего цивилизованного мира, и это не должно произойти.

17 октября в НАТО стартовали плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них примут участие 14 стран, будет задействовано около 60 самолетов. Учения пройдут с 17 по 30 октября.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса не наблюдают признаков того, что Россия намеревается применить ядерное оружие. При этом в военно-политическом блоке сохраняют бдительность. Он отметил, что министры обороны НАТО усилят помощь Украине.