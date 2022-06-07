НАТО не даст гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции Помощник Столтенберга заявил, что НАТО не может гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

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НАТО не может дать гарантий того, что не разместит ядерное оружие в Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в состав Альянса, заявил помощник генсека военно-политического блока Камий Гран в интервью швейцарской телекомпании RTS. Он подчеркнул, что каждое государство имеет право самостоятельно принимать такие решения, НАТО устанавливать ограничения не собирается.

Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения, — сказал Гран.

Он отметил, что речь идет об «оборонительной позиции мирных государств, которые не стремятся к конфронтации с РФ». При этом помощник генсека НАТО подчеркнул, что Альянс не ждет «демонстрации силы» со стороны Москвы в случае размещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции.

Россияне сами заявили, что это не является необходимым, и я не думаю, что это было бы оправданным, — добавил Гран.

Ранее глава комитета Совфеда РФ по обороне Виктор Бондарев заявил, что Россия укрепит рубежи и усилит группировку войск на границе, если Финляндия вступит в НАТО. Он обвинил Вашингтон в давлении на Скандинавские страны, которые раньше «не горели желанием» присоединяться к Альянсу.

По словам Бондарева, несмотря на «настораживающую в геополитическом смысле» новость, безопасности России ничего не угрожает.