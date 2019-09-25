Руководство НАТО считает, что предложение Москвы ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах мира ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «нереально» из-за российской ракеты 9М729, рассказала представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
Мы слышали это предложение (о моратории на РСМД. — News.ru) и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение ДРСМД. Пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развёртывание не является реальным предложением, — цитирует сотрудницу НАТО ТАСС.
Как писал News.ru, ракеты средней и меньшей дальности, запрещённые ДРСМД, не будут размещены в Европе Россией, пока там не появится аналогичное вооружение Соединённых Штатов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.