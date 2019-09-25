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Генсек НАТО Йенс Столтенберг действительно получил от России письмо с предложением ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Документ подразумевает распространить запрет на Европу и на другие регионы, рассказала представитель Альянса Оана Лунгеску.

Мы можем подтвердить, что генеральный секретарь НАТО получил письмо от российских властей, — цитирует сотрудницу ТАСС. Похожие телеграммы получили власти Германии и других стран — участниц Североатлантического договора. Как писал...