НАТО намерена создать «противоракетный щит» ЕС DPA: 14 стран НАТО подписали декларацию об усовершенствовании европейской системы ПВО

Фото: nato/flickr.com

14 стран — членов НАТО подписали декларацию об улучшении европейской системы противовоздушной обороны, которая называется European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»), передает агентство DPA. По данным агентства, инициатива должна помочь устранить существующие проблемы в европейской системе ПВО, в частности, планируется модернизировать защиту от баллистических ракет, а также от беспилотников и крылатых ракет.

Как пишет DPA, создание единой системы ПВО связано с изменениями ситуации безопасности в связи с событиями на Украине. До сих пор противоракетная оборона в Европе, как указывает агентство, была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана.

На церемонии подписания, по данным DPA, присутствовали представители Германии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии. Также, по данным агентства, Эстония тоже хочет принять участие в проекте.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в онлайн-формате на саммите «Большой семерки», попросил страны предоставить Киеву достаточное количество современных систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы создать «воздушный щит» над территорией страны. Он отметил, что такая помощь — часть гарантий безопасности.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что западные системы противовоздушной обороны в ближайшее время полностью закроют небо страны от обстрелов. Он напомнил, что Киев уже получил установку IRIS-T и «это лишь начало».