НАТО найдет ответственного за долгосрочную помощь Украине WSJ: НАТО направит в Киев ответственного за долгосрочную поддержку Украины

Фото: nato.int

В НАТО намерены назначить чиновника, ответственного за долгосрочную помощь Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Им станет гражданский, который будет присутствовать в Киеве. Такой шаг направлен на поддержку перспективы для страны присоединиться к Альянсу. Изменения происходят «на фоне правого политического всплеска в Европе» и растущей вероятности того, что Дональд Трамп возглавит США.

Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке, связанной как с <...> командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, — говорится в публикации.

Выбранное лицо будет отчитываться перед новым командованием в Висбадене и перед штаб-квартирой Блока в Брюсселе. Объявить об учреждении должности планируют на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля.

Ранее правительство Германии не поддержало идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки военных инструкторов на Украину. Отмечалось, что Париж направил десяткам западных стран предложение присоединиться, однако проигнорировал правительство ФРГ — письмо с приглашением в Берлин не поступило.

Позже украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина призналась, что после теледебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом ощутила беспокойство в связи с тем, что Киев является «заложником предвыборных эмоций». По ее словам, другие западные партнеры также могут изменить точку зрения по украинскому вопросу из-за влияния США.